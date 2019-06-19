Москва, 19 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Германия убеждает Украину в неизменности своей позиции по вопросу антироссийских санкций, хотя между Киевом и Берлином всё больше разногласий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня рассказал политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в рамках брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о сохранении антироссийских санкций до тех пор, пока Крым снова не окажется в составе Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Это абсолютно дежурное заявление, — сказал Шаповалов. — Оно не содержит никаких прорывных идей и находится в контексте тех заявлений, которые делали европейские лидеры, в том числе и Меркель, начиная с 2014 года и по настоящее время. Это заявление прежде всего является сигналом для Украины, для украинского президента, что позиция Германии в отношении Украины остается неизменной».

При этом Шаповалов отметил, что заявление Меркель сделано в контексте достаточно серьёзных разногласий между Украиной и Германией.

«В частности президент Зеленский не удержался, заявив, что позиции Украины и Германии противоположны по вопросу о будущем проекта «Северный поток — 2», а буквально накануне его визита украинский посол в Германии позволил себе нелицеприятные заявления в отношении некоторых германских политиков, — сказал политолог. — На самом деле это заявление Меркель не соответствует той неоднозначной ситуации, которая в настоящее время существует в германско-украинских отношениях».

Иными словами, по мнению эксперта, слова Меркель — это дежурно-вежливая констатация неизменности немецкой позиции.

«В то же время имеет место некоторая неоднозначность ситуации — господин Зеленский, по сути, ещё не вступил в реальную политическую деятельность, поскольку не проведены выборы в Раду и не сформировано правительство, — подчеркнул Шаповалов. — Он действующий президент, но без реальной поддержки со стороны правительства, а мы знаем, что Украина — это не президентская республика. С другой стороны, Меркель — это канцлер, которая уходит. Конечно, она уходит не сейчас, а спустя некоторое время, но уже постепенно превращается в хромую утку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках совместного брифинга с президентом Украины канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что санкции Запада против Российской Федерации могут быть сняты только в том случае, если Крым снова окажется в составе Украины.