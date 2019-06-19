Москва, 19 июня, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Пакет законов об уточнении норм долевого строительства и перехода на проектное финансирование строек Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Законы направлены на решение проблем обманутых дольщиков в регионах. Так, в частности, регионы получают право создавать специальные фонды в виде некоммерческих организаций (НКО), которые займутся достройкой объектов-достроев. Финансирование этих НКО будет поступать из бюджета, как федерального, так и регионального, а также из Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Все правила проведения операций по расходам, составлению сметы и прочего установит правительство РФ.

Законы чётко прописывают запрет продавать и покупать квартиры, апартаменты и другую недвижимость через паевые инвестиционные фонды, а также с привлечением ценных бумаг. Другими словами, закон запрещает все схемы привлечения граждан при покупке жилья, кроме договоров долевого участия.

Законы также направлены на решение проблемы двойных продаж, когда одна и та же квартира была дважды продана разным гражданам. Так, собственником такого жилья станут те лица, чей договор был зарегистрирован раньше. Другие покупатели получат денежную компенсацию.

Кроме того, инициативы также уточняют нормы перехода на проектное финансирование строительства с использованием эскроу-счетов, который должен завершиться до 1 июля 2019 года для всех застройщиков. Однако ранее Госдума уже приняла закон, что в исключительных случаях, одобренных региональными властями, некоторые строительные компании вправе достраивать объекты по старым правилам. Речь в основном о тех объектах, которые должны быть сданы в ближайшее время и которые невозможно перевести на проектное финансирование. Теперь закон устанавливает право таких застройщиков по своему усмотрению перевести свои объекты на счета эскроу один раз.