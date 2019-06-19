Москва, 19 июня, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский закономерно оказался слабым главой государства, и в России на это ответили с упреждением. Об этом заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Страна живёт своей жизнью, собираются на G20 лететь. И вот нам навязывают какой-то бедлам: мы обязаны встречаться с Зеленским. Зачем нам это надо? Мы спать не сможем без этого или есть? Мы прекрасно видим этого человека — это слабый президент. Наверное, так и надо? Украина — это парламентско-президентская республика, так что же мы цепляемся к нему? Если уж на то пошло, то можно обратиться к (премьер-министру) Гройсману, который занимается реальными делами», — заявил Суздальцев.

В Москве бесперспективность поисков компромисса с Украиной осознали заранее, указал он, и в 2019 году Россия предприняла ряд последовательных шагов в отношении Украины.

Так, с 1 июня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

«Обратите внимание, что мы загородились. С 1 июня топливо на Украину мы закрыли. Вопрос по газу подвесили на 2020 год. Моряки, которые пересекли наши границы, на суд идут. И, наконец, Россия начала выдавать паспорта (для граждан ДНР и ЛНР), и это очень важно», — заключил Суздальцев.