Москва, 19 июня, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Закон об освобождениb от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) в случае оформления «ипотечных каникул» или выплаты средств на погашения ипотеки из федерального бюджета, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Нововведения коснутся граждан, который воспользовались возможностью «ипотечных каникул». Речь о гражданах, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — с помощью таких каникул они могут получить отсрочку по платежам по ипотеке в срок до полгода.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, программа ипотечных каникул гарантирует гражданам поддержку со стороны государства, если они столкнулись с проблемами. Но в текущем виде закон позволяет гражданам фактически пользоваться денежными средствами бесплатно, что должно облагаться подоходным налогом в 35%.

«Для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться «ипотечными каникулами», это будет дополнительной финансовой нагрузкой», — отмечал Володин.

В связи с этим закон отменяет уплату подоходного налога гражданам, которые оформили «ипотечные каникулы».

Подобные нормы также коснутся и выплат, которые полагаются многодетным семьям, оформившим ипотекам. Ранее Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Так, семьи, в которых с 2019 по 2022 год включительно появился третий или последующий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из федерального бюджета на погашение ипотеки, если она оформлена на единственное жилье. Граждане, получившие такие выплаты, будут избавлены от обязанности уплачивать подоходный налог.