Москва, 19 июня, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Санкции вредят деловому климату, но отправной точкой для выхода из санкционного режима должно стать признание ЕС, что стремлением нанести России экономический ущерб невозможно изменить политику нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 июня, комментируя высказывания Федерики Могерини.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС заявила, что экономика стран Евросоюза, в частности агропромышленный сектор, адаптировались к ответным российским санкциям. Российская экономика, по мнению Могерини, понесла больше потерь.

«Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини рассказывает Европе и нам, как европейский продовольственный сектор «полностью оправился от российских контрсанкций», а российская экономика «серьезно пострадала». Отвечает она, заметьте, на вопрос депутата Европарламента, стремившегося понять не только то, каков ущерб от введённых ЕС против нашей страны санкций для самих европейцев, но и — что и является сутью вопроса — оказали ли европейские санкции воздействие на Россию.

По последнему пункту Могерини и прочим в Брюсселе явно сказать нечего: влияния на политическую позицию России санкции не оказали, от Крыма она не отказалась, украинскую версию «выполнения» Минских соглашений по Донбассу не приняла, Азовское море для натовских кораблей (а украинцы явно натовцам дорожку торили) не открыла.

Да, мы, к сожалению, всё ещё продолжаем покупать в Европе те товары, которые вполне могли бы производить сами: консервы из мяса и рыбы (!?), моллюски, орехи, баранину (!?), яйца (!?), консервированные томаты (!?), фруктовое пюре (!?). Наши сельхозпроизводители, которым в 1990-е и начале 2000-х дорога к развитию производств была закрыта, теряют миллиарды рублей. Глупо и стыдно.

Тем не менее, как констатировали сами еэсовцы, наше сельское хозяйство благодаря контрсанкциям значительно выросло. Так что тот факт, что в ЕС к нашим санкциям «адаптировались», «нашли новые рынки сбыта» и так далее, стоит только приветствовать: меньше будут сами лезть и других соблазнять помогать странам ЕС обходить наши контрсанкции.

Что же касается долгосрочной перспективы, то да, санкции и контрсанкции вредят деловому климату, и из санкционного режима надо выходить. Но отправной точкой для этого выхода должно стать признание ЕС главной реальности: пытаясь нанести нам экономический вред, на политику России повлиять невозможно», — отметил Михаил Демурин.