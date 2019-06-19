Вашингтон, 19 июня, 2019, 11:52 — ИА Регнум. По данным нового отчета Агентства ООН по делам беженцев, за 2018 год свыше 70 млн человек вынуждены были покинуть свои дома, об этом 19 июня сообщается на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

Эксперты отмечают, что данный показатель является самым высоким за последние 70 лет. За последние два десятилетия число вынужденных мигрантов удвоилось.

«В ситуации с беженцами, вне зависимости от того, в каком регионе планеты они очутились, необходимо постоянно уделять внимание устранению причин, мешающих людям вернуться в свои дома», — подчеркнул Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Напомним, за последние несколько лет, преимущественно на территории Ближнего Востока, вспыхнуло множество внутренних конфликтов, повысилась террористическая угроза. Данные факторы способствовали резкому росту числа беженцев.