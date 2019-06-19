Москва, 19 июня, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Участниками массовой драки в Москве, в которой погиб человек, ещё трое пострадали, были выходцы из Киргизии, сообщает телеканал «360».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Конфликт произошёл 19 июня около 5:30 у станции метро «Электрозаводская». После происшествия компания направилась в метро, где скончался один из участников потасовки.

По данным издания, в конфликте принимали участие посетители ресторана «Иссык-Куль», выходцы из Киргизии.

«МК» называет имена пострадавших: 19-летний Уулу Маматали, 20-летний Уулу Садырбек, 18-летний Рекендер Шахтыбаев. Они получили ножевые ранения и ушибы. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему около 20 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, один из участников массовой драки в Москве нанёс ножевые ранения своим оппонентам.