Исламабад, 19 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) сообщил о том, что он ведет переговоры с правительством Пакистана о выделении кредита в размере 1 миллиарда долларов для поддержания экономической стабильности в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Кредит

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, точная сумма и дата выдачи кредита еще не согласованы. По данным АБР, окончательное решение о сумме кредита будет принято только после одобрения советом директоров Банка. Азиатский банк развития, который обычно выдает кредиты на инфраструктурные проекты, выделяет Пакистану кредит в рамках «финансовой помощи» и «поддержки бюджета».

Ранее пакистанские СМИ сообщали, что сумма кредита АБР Пакистану может составить 3,4 миллиарда долларов. Исламабад уже получил кредиты у Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также заключил соглашение с МВФ (Международный валютный фонд) о кредитной программе на сумму 6 миллиардов долларов.