Москва, 19 июня, 2019, 10:36 — ИА Регнум. С 22 по 23 июня в московском парке «Коломенское» будет проходить XVI фестиваль «Усадьба Jazz». Впервые все два выходных дня концерты состоятся на новой площадке, до этого завоевавший популярность музыкальный праздник неизменно «отмечался» в музее-усадьбе Архангельское». Однако организаторы сочли, что совершеннолетие надо справлять с еще большим размахом и уже непосредственно в столице. В парке будут организованы четыре зоны — «Аристократ», «Партер», Jazz&World и «Усадьба Jazz Kids», каждая со своей программой. В фестивале примут участие такие звезды как вокалистка Нино Катамадзе, трубач Вадим Эйленкриг, Black Eyed Peas, Азеалия Бэнкс, Джейми Каллум, Cinematic Orchestra, группа Сплин, Иван Дорн и многие другие.

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Так как первый день фестиваля является Днем памяти и скорби, многие мероприятия будут посвящены героям Великой Отечественной войны.

Билет на посещение одного дня фестиваля стоит 5 тыс. рублей, на два — 8,5 тыс. рублей. Цена VIP-билета на 22 или 23 июня — 14 тыс. рублей.