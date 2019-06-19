Сеул, 19 июня, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Южная Корея заняла второе место в Европейской матрице показателей инновационной деятельности (European Innovation Scoreboard). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Европейской комиссии.

Kenny J Lee Южная Корея

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 137 баллов, на первом месте расположилась Швейцария с показателем в 157 баллов.

Европейская матрица показателей инновационной деятельности — показатель, по которому Европейская комиссия оценивает инновационную деятельность 46 стран мира, среди которых 28 стран — членов Европейского союза, 8 стран-соседей и 10 конкурирующих стран.

Известно, что в 2017 году Южная Корея занимала 6-е место с показателем 124 балла. В первой пятерке оказались Швейцария — 160 баллов, Швеция — 141 балл, Дания — 132 балла, Польша — 129 балла, и Нидерланды — 128 баллов.

По мнению Европейской комиссии, к 2020 году разрыв между Европейскими странами и Южной Кореей увеличится на 2,7%.

Согласно опубликованным данным, объем обрабатывающей промышленности и объем инвестиций в Южной Корее в два раза выше, чем в странах Европейского союза.