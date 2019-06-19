Париж, 19 июня, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Реформа страхования по безработице во Франции направлена на сокращение числа желающих трудоустроится до 250 000 человек, что принесет стране 3,4 млрд евро экономии в период 2019—2021 годов. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Известно, что различные меры реформы вступят в силу постепенно. Первый период начнется с 1 ноября 2019 года (открытие страхования на случай безработицы для увольняющихся и работающих не по найму, ужесточение правил отбора).

Второй период вступит в силу с 1 января 2020 года. Во Франции будет введен «бонус-малус» по коротким контрактам в семи секторах экономики.

Кроме того, более 1000 новых консультантов центра занятости будут привлечены для создания новых служб поддержки. С 1 января 2020 года консультанты центра занятости будут предлагать помощь соискателям в течение первых четырех недель после их регистрации в организации по поиску работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил об ужесточении условий для открытия и продления страхования на случай безработицы.