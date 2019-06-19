Советская Гавань, Хабаровский край, 19 июня, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Советско-Гаванский район Хабаровского края, в котором год назад был введен режим свободного порта, на грани коллапса. Счета района заблокированы, работа органов власти парализована. Район задолжал за поставки топлива резиденту ТОСЭР — ООО «Флагман» — 303,5 млн рублей. Район не может рассчитаться за северный завоз. Денег на погашение долга в бюджете муниципалитета нет, правительство края в помощи отказало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Ситуация сложилась в связи с тем, что на протяжении ряда лет администрация района выступала поручителем за предприятия района перед поставщиком топлива в рамках северного завоза. Однако неплатежи населения, банкротство предприятий ЖКХ привели к тому, что долги перед поставщиком топлива возникали ежегодно.

Краевое правительство раньше ежегодно выделяло средства на эти цели для северного района. Но в 2019 году край в помощи отказал. В результате поставщик топлива — ООО «Флагман» — обратился в суд, счета района заблокированы, а глава муниципалитета Юрий Бухряков направил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу официальное обращение, в котором попросил помощи.

«По причине отсутствия в бюджете администрации Советско-Гаванского района средств на исполнение судебных документов по взысканию задолженности за поставленное в район топливо оплата по предельным срокам исполнения обязательств не произведена. Советско-Гаванской городской прокуратурой проводится проверка в отношении администрации района по факту неисполнений решений Арбитражного суда Хабаровского края о взыскании задолженности в пользу ООО «Флагман». На основании п. 7 ст. 241 Бюджетного кодекса РФ, на лицевых счетах администрации района и структурных подразделений приостановлены операции по расходованию средств до устранения нарушений», — говорится в обращении главы Советско-Гаванского района Юрия Бухрякова к губернатору Хабаровского края.

В нем также сообщается, что сложившаяся ситуация ведёт к невозможности исполнения муниципалитетом своих полномочий по выплате заработной платы бюджетникам, по организации доступного дошкольного, школьного образования, по ликвидации ЧС, по проведению ЕГЭ, по исполнению программы «Доступное жилье для молодых семей» и так далее.

По словам главы района, без помощи края муниципалитет не справится с ситуацией. Гарантии район подписывал для того, чтобы обеспечить территории, приравненные к Крайнему Северу, топливом в зиму, так власть поступала многие годы, краевой бюджет всегда помогал районам в этом вопросе и проблем не возникало. Почему в 2019 году край решил снять с себя такие обязательства — неизвестно.

Доходы бюджета Советско-Гаванского района на 2019 год составляют 1 млрд 676 млн рублей, расходы — 1 млрд 694 млн. Дефицит бюджета, таким образом, составляет 18 млн рублей.

Советско-Гаванский район — не единственный должник ООО «Флагман» за поставки топлива. На сегодняшний день муниципалитеты края задолжали поставщику более 800 млн рублей. Хабаровские СМИ приводят слова руководителя компании, который уверяет: губернатор Сергей Фургал обещал, что полный расчёт будет произведен в марте 2019 года. Но на календаре июнь, муниципалитеты на грани коллапса, а расчётов нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, критическая ситуация, связанная с дефицитом бюджетных средств, сложилась сегодня в ещё одном порто-франко Хабаровского края — Ванинском районе. Власти муниципалитета сообщают, что «роскошью для жителей может стать даже отопление зимой», при том, что Ванинский район — территория, приравненная к Крайнему Северу. Глава района также сетует на катастрофический дефицит средств — денег нет ни на что, включая ремонт и содержание дорог, и прочее.

Режим свободного порта был распространен на Ванино три года назад. В 2016 году жители нового порто-франко жаловались на постоянные перебои с электроснабжением из-за ветхих подстанций и инженерных сетей, на перебои с водоснабжением из-за старого водозабора и, опять же, ветхих сетей. Суда, заходящие в порт Ванино, вынуждены бункероваться водой по ночам, так как, если начать бункеровку днем, все жилые массивы ждет «засуха».

Прошло три года, но ситуация в порто-франко Ванино только усугубилась, положительных перемен режим, призванный развивать территорию, не принёс.

Советская Гавань получила статус свободного порта год назад, но и здесь никаких положительных перемен не происходит.

Правительство Хабаровского края с размахом готовится к ВЭФ-2019. Павильон региона побьет все ценовые рекорды прошлых лет и обойдется в 37 млн рублей. При этом участие в предыдущих ВЭФ никакого успеха краю не принесло — госдолг региона самый большой в ДФО, 69% к уровню собственных доходов, что грозит введением внешнего управления. Все четыре павильона с предыдущих ВЭФ, щедро оплаченные из казны, были брошены и никак впоследствии не использовались. Хабаровский край занимает лидирующие позиции в ДФО по оттоку населения, росту смертности и снижению рождаемости.