Москва, 19 июня, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Рейтинг лучших российских городов для пеших прогулок летом 2019 года представило аналитическое агентство «ТурСтат».

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Лидером рейтинга стала Москва — за нее проголосовали 32% участников опроса. Санкт-Петербург занял второе место с 23% голосов, третье место — Екатеринбург, ему отдали предпочтение 15% респондентов. Также 10% участников опроса проголосовали за Нижний Новгород, а еще 7% — за Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня аналитическое агентство «ТурСтат» предоставило рейтинг лучших городов для летних гастрономических туров в 2019 году. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург — за него проголосовали 16% голосов. Второе место заняли города Грузии — Тбилиси, Мхета, Кахетия, им отдали предпочтение 15% респондентов. Замыкает тройку лидеров Казань, за нее проголосовали 13% участников опроса.