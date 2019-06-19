Хабаровск, 19 июня, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Следственный комитет в Хабаровском крае начал проверку после обращения обманутых дольщиков на «прямую линию» президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

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Дольщики ЖК «Кленовый квартал» не могут получить свои квартиры с 2013 года. Люди записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, на «прямую линию», которая пройдет 20 июня. В ЖК «Кленовый квартал» должна была получить квартиру пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны. Но она умерла, так и не дождавшись комфортабельного жилья.

Дольщики рассказали президенту, что их недостроенный дом недобросовестные чиновники ввели в эксплуатацию — по документам. В итоге людей автоматически вычеркнули из реестра обманутых дольщиков.

СК РФ в Хабаровском крае приступил к проверке ещё до начала «прямой линии» с главой государства. По итогам проверки будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске прошла голодовка сирот, которые годами не могут получить свои квартиры. Прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело в отношении чиновников краевого минстроя. Как выяснилось, правительство Хабаровского края много лет нарушало права сирот.