Хабаровск, 19 июня, 2019, 05:46 — ИА Регнум. В свободном порту Ванино Хабаровского края разгорается скандал. Пресс-секретарь главы района в местной газете сообщил населению, что горячее водоснабжение летом в их домах — роскошь. Жители порто-франко возмущены и жалуются в различные инстанции: Ванино — район, приравненный к Крайнему Северу, сегодня, 19 июня, термометры показывают утром +9 градусов. Но в администрации района говорят, что ситуация настолько плоха, что роскошью может стать даже отопление зимой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Нет воды

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Жителям порто-франко сообщили, что с 25 июня в их домах отключат горячую воду — на 30 дней. Причина — капитальный ремонт на местной котельной, замена котла. Населению перспектива остаться без ГВС, разумеется, не понравилась. Лето, дачи, к тому же Ванино — район, приравненный к Крайнему Северу, здесь еще не видели тепла, на улице +9 градусов, постоянные туманы и дожди.

При этом, как выяснилось, ранее в другом муниципалитете Хабаровского края, Бикине, краевая прокуратура наказала местные власти за то, что они превысили сроки отключения ГВС — по закону это не более 14 дней. Но в Ванино настаивают на том, что за две недели капитальный ремонт выполнить невозможно.

Однако граждане не перестают звонить по инстанциям и выяснять законность действий власти.

Масла в огонь неожиданно подлил пресс-секретарь главы Ванинского района, который в местной газете сообщил и без того разозлённому населению, что горячая вода летом в их домах — роскошь.

«В случае с Бикином речь шла о технологическом отключении. В Ванино же горячее водоснабжение приостанавливается на месяц в связи с капитальным ремонтом котельной. А вообще — горячая вода летом в наших местах едва ли не роскошь. Советская гавань (соседний с Ванино район, прим. ИА REGNUM ) живёт без ГВС летом. У нас ГВС в дома летом начали подавать в начале 2000-х годов. У большинства жителей есть титаны и бойлеры. Да и в целом удовольствие это очень дорогое — котельные-то у нас мазутные, топим ассигнациями, можно сказать. 16 млн рублей в месяц уходит на подгорев воды летом для населения. Хорошо пока краевой бюджет выделяет на это субсидию», — заявил пресс-секретарь мэра Евгений Шахрай.

Председатель собрания депутатов порто-франко Юлия Корольчук считает подобные высказывания недопустимыми:

«Не у всех людей есть в домах бойлеры. У меня вот нет. Теперь пришлось его покупать. Бойлер стоит денег, электроэнергия стоит денег. У нас очень проблемное энергоснабжение, подстанции старые, если всё население одномоментно включит бойлеры — все останутся без света. В половине детских садов нет бойлеров — как дети будут там находиться 30 дней? Сегодня очень много и часто говорят о повышении качества жизни дальневосточников, северян. Ну и о каком качестве жизни можно говорить, если людям заявляют, что горячая вода летом — роскошь? Я считаю, что сообщать такие вещи населению нельзя. И лишать людей элементарных коммунальных услуг тоже недопустимо».

Однако глава Ванинского района Александр Наумов, признавая, что с заявлением о роскоши его пресс-секретарь явно перестарался, тем не менее не нашёл поводов для того, чтобы успокоить людей. Напротив — его прогноз на ближайшее будущее ещё более мрачен:

«ГВС летом — «роскошь» и людям это не нравится? Нет, это не роскошь. Но может стать роскошью, к сожалению. Да у нас скоро отопление в домах зимой может стать роскошью! Недофинансирование районов просто сумасшедшее. У края нет денег. Мы, главы районов, встречались с губернатором края Сергеем Фургалом, писали обращение на его имя, говорили об этом. Ответ — «будем смотреть, думать». Процентов 30 населения не платит за коммунальные услуги. Я всё понимаю — людям порой уже и есть нечего, если говорить о бабушке-пенсионерке. Но мне, к сожалению, не дают топливо под «бабушку». Я за топливо должен платить, а мне — нечем. К чему это приведёт — я не знаю, но ни к чему хорошему точно. У нас в краевом дорожном фонде, из которого районы получают средства на ремонты и содержание дорог, в этом году 45 млн рублей! На все районы края, все 18! Дороги у нас тоже скоро станут роскошью. И всё остальное тоже».

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Как сообщало ИА REGNUM, три года назад, в июле 2016 года на Ванино был распространен режим свободного порта. Новый порто-франко встретил перемены в «разобранном состоянии»: колоссальные проблемы с водоснабжением, электроснабжением. Все сети старые, изношенные. Заходящие в порт суда вынуждены бункероваться водой по ночам, потому что если включить систему днём, то все жилые массивы ожидает засуха. Жители жаловались на бесконечные отключения света и воды в домах. Прошло три года — ничего не изменилось, стало хуже, теперь элементарная коммунальная услуга, горячее водоснабжение, может стать для порто-франко «роскошью».

А в это время правительство Хабаровского края с размахом готовится к ВЭФ-2019. Павильон региона побьёт все ценовые рекорды и обойдётся казне в 37 млн рублей. Все предыдущие павильоны края были брошены, а участие в ВЭФ на протяжении четырех лет не принесло Хабаровскому краю процветания — госдолг самый большой в ДФО, 69% от уровня собственных доходов. Это влечет риск введения внешнего управления. Отток населения усиливается, смертность растёт, рождаемость падает. За первые 4 месяца 2019 года население края только за счёт умерших уменьшилось на 6 150 человек.