Москва, 19 июня, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Супруга и дочь российского гражданина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, намерены посетить его в начале сентября текущего года. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Тарасова.

В тюрьме

По его словам, на данный момент администрация тюрьмы «Марион» в штате Иллинойс, где содержат Виктора Бута, не создаёт препятствий для посещения его членами семьи. Каких-либо жалоб на администрацию, связанных с организацией визита, у российского гражданина не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что американские власти выдали Алле Бути её дочери туристические визы на полгода с возможностью однократного въезда. Это произошло практически через год после запроса.

Напомним, в 2012 году Виктор Бут был осуждён в США по обвинению в незаконной торговле оружием. Российский гражданин был задержан в 2008 году в Таиланде, а затем экстрадирован в Соеинённые Штаты. Суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которая в США отнесена к террористическим. Сам Бут себя виновным не признал.