Рим, 19 июня, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Сотрудники Финансовой гвардии Италии задержали 31 человека по подозрению в связях с одной из мафиозных группировок на Сицилии, сообщает агентство ANSA.

Цитата из х/ф «Спрут». Реж. Серхио Сильва. 1984. Италия Микеле Плачидо в роли комиссара Каттани

Сообщается, что задержанных подозревают в участии в организованной преступной группировке — мафиозном клане Чинторино, который действует на востоке Сицилии. Правоохранители поместили 26 человек под стражу, остальных пятерых поместили под домашний арест. Им также предъявлены обвинения в вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и других преступлениях. В ходе спецоперации было изъято имущество на сумму в один миллион евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Италии силовики задержали более 30 человек по обвинению в причастности к деятельности мафиозных группировок, среди арестованных был и лидер болельщиков футбольного клуба «Ювентус» Андреа Пунторно. Его подозревают в связях с боссом города Агридженто на Сицилии.