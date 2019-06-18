Вашингтон, 19 июня, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Очередная встреча представителей США и Китая для переговоров по вопросам торговли состоится 19 июня, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего общения с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Дональд Трамп

«По правде говоря, наши люди начнут переговоры уже завтра. Команды начинают разбираться в вопросе, так что увидим. Китай хочет заключить сделку. И мы хотели бы заключить сделку, но она должна быть хорошей для всех», — заявил он.

Напомним, в мае торговые консультации между США и Китаем были приостановлены после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о вводе нового пакета пошлин на ряд китайских товаров. В ответ Китай пообещал ввести ответные меры и также обложить пошлинами импорт американских товаров в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп пообещал ввести новый пакет пошлин против Китая, если ему не удастся встретиться лично с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава МИД Евросоюза Сесилия Мальмстрём заявила, что весь мир надеется на встречу лидеров Китая и США, так как это может привести к «деэскалации» торговой войны между странами.