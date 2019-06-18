Мюнхен, Германия, 19 июня, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.

Car leasing made simple Эмблема BMW

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW моделей E60, E61, E63 и E64, принадлежащие пятой и шестой сериям, которые были произведены в период с 2002 по 2010 год.

Причиной отзыва транспортных средств назван дефект, вследствие которого на обшивке аккумулятора может возникать коррозия, что может привести к проблемам с проводкой и возгоранию.

В компании уточнили, что отзыв автомобилей является мерой предосторожности, и вероятнее всего в 60% случаев ремонта не потребуется.