Волгоград, 18 июня, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Компания «Россети Юг» приобрела 100% акций электросетевой компании ПАО «ВМЭС». Сообщается, что акции были приобретены по результатам открытых торгов. Предприятие, которое осуществляет электроснабжение потребителей г. Волгограда, отныне становится дочерней структурой группы «Россети» — оператора одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. В дальнейшей деятельности новый акционер в лице «Россети Юг» будет применять к своему новому волгоградскому активу единые высокие стандарты группы компаний. Это касается и технической политики, и взаимодействия с потребителями.

«Консолидация электросетевых активов на базе крупной компании — это повышение эффективности управления электросетевым комплексом, снижение издержек, оптимизация затрат на присоединение новых потребителей, единый прозрачный центр ответственности, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития. «Россети Юг» обладает необходимым уровнем технической оснащенности, укомплектована профессиональными кадрами, что обеспечивает эффективную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и, как следствие, высокие стандарты качества и надежности энергоснабжения потребителей», — отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

ПАО «ВМЭС» является правопреемником муниципального предприятия-банкрота МУПП «ВМЭС», в котором под угрозой увольнения оказались более 600 человек. Основной кредитор — «Россети Юг» (в прошлом ПАО «МРСК Юга») — предложил банкротство в форме акционирования, чтобы сохранить трудовой коллектив, производственную площадку и не допустить роста социальной напряженности. Новая компания приступила к операционной деятельности с 1 октября, приняв на себя все обязательства своего предшественника-банкрота перед потребителями. Как отмечается в официальном сообщении компании, по результатам продажи акций станет возможным погашение большей части накопленной задолженности МУПП «ВМЭС».