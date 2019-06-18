Москва, 18 июня, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Та часть населения Украины, которая выступает за мир, не структурирована и не пассионарна, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 18 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Зеленский — это Порошенко-лайт. Просто он ещё не очень понимает, чем он занимается, — сказал Мигранян. — Внутри Украины те люди, которые выступают за мир, они институционально не структурированы и не пассионарны. А те, кто за войну, за нетерпимость, за конфронтацию, все очень организованы, и он (Зеленский — прим. ИА REGNUM ) с ними скачет».

Кроме того, профессор уточнил, что, по его мнению, Зеленский не будет ориентироваться ни на Францию, ни на Германию.

«Потому что если бы Франция или Германия имели решающий голос, то, конечно, Минские соглашения были бы реализованы Киевом, — сказал Мигранян. — Право решающего голоса тут у США, которые не у членов Минских договорённостей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, очередная встреча в «нормандском формате», посвящённая урегулированию конфликта в Донбассе, должна пройти как можно быстрее.

«Вчера я говорил об этом во Франции с президентом Макроном. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча запланирована уже на июль», — уточнил Зеленский.