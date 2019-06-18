Минск, 18 июня, 2019, 17:19 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся 18 июня в Минске переговоров и подписания пакета документов Александр Лукашенко наградил президента Египта орденом Дружбы народов. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко

Абдель Фаттах ас-Сиси получил орден постсоветской республики за значительный личный вклад в развитие двусторонних отношений между Белоруссией и Египтом, заслуги в деле укрепления мира, консолидации общества и единения народов. Церемонии награждения предшествовали переговоры о развитии двустороннего сотрудничества.

По словам Лукашенко, товарооборот Белоруссии с Египтом превысил $100 млн. Визит коллеги в Минск он назвал историческим.

«Сказать, что мы рады вашему визиту, значит, ничего не сказать, — заявил он. — Это первый визит президента гигантской африканской страны в нашу Беларусь».

Лукашенко также сообщил, сказано в официальном сообщении, что «реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества». По его словам, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям. Лукашенко пообещал делиться с египетскими партнерами промышленными технологиями, приветствовал сборку в Египте белорусских грузовиков МАЗ и тракторов МТЗ.

Кроме того, он указал на потенциал Белоруссии в сфере образования и отметил, что в постсоветской республике «проходят обучение всего 20 египетских граждан». Говоря о перспективах сотрудничества в сфере культуры, Лукашенко сказал: «Готовы организовать взаимные визиты специалистов музеев, археологов, реставраторов. Будем рады провести у себя Дни культуры Египта».

Египет предложил заключить соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, найдя поддержку с белоруской стороны. Абдель Фаттах аль-Сиси сообщил также: «Хочу подтвердить, что мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжать работу в развитии двусторонних отношений между нашими странами по всем направлениям, во всех областях».

По итогам переговоров Минск и Каир подписали комплексную программу («дорожную карту») развития сотрудничества на 2019−2020 годы. В совместном заявлении лидеры заявили о поддержке усилий, направленных на укрепление международного мира и стабильности, предотвращение проявлений терроризма и экстремизма.

Правительство Египта обязалось оказать поддержку совместным проектам, которые реализуются в этой арабской республике, путем создания равных условий для участия в государственных тендерах, упрощения процедур регистрации совместных предприятий. Помимо прочего, достигнута договорённость «направлять белорусских специалистов в области арабского языка на стажировки в египетские университеты».

Дни культуры Египта пройдут в Белоруссии уже в 2019 году. Подводя итоги переговоров с египетским коллегой, Лукашенко оценил их как плодотворные.

«Он рассказал, что на встрече стороны обсудили современную геополитическую ситуацию, отметив схожесть подходов по важнейшим вопросам глобальной повестки дня», — отметила пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, ранее указами Александра Лукашенко белорусским орденом Дружбы народов были награжденыРамзан Кадыров, Курманбек Бакиев (после бегства в Минск), Нурсултан Назарбаев, Уго Чавес, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и другие официальные лица.