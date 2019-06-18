Воронеж, 18 июня, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Жители воронежского микрорайона Процессор обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь им в обеспечении их района новой школой. Обращение воронежцы записали 17 июня в преддверии «прямой линии» с президентом. По словам жителей, недавно они узнали, что строительство школы, которую тут ждут уже много лет, властями даже не планируется.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«С 2014 года правительство Воронежской области обещает нам построить школу. Ближайшая школа находится в четырех с половиной километрах, за федеральной трассой М-4», — рассказал один из авторов обращения.

«Мы живем здесь с 2001 года. Сейчас здесь более полутора тысячи детей. Мои дети выросли. Я уже воспитываю внуков — школы до сих пор нет», — говорит другой житель микрорайона.

Отметим, что ранее также с видеообращением обратились жители другого крупного и быстро растущего микрорайона — улицы Ломоносова. И школу, и детский сад здесь ждут уже около 20 лет.

Напомним, традиционная «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня.