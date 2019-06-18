Новочеркасск, Ростовская область, 18 июня, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Расследование резонансного «дела Каклюгина» в Ростовской области вошло в критическую фазу. С открытым письмом к общественности и за помощью к президенту РФ Владимиру Путину обратился отец подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств врача-нарколога, председателя регионального отделения общественной организации «Матери против наркотиков» в Краснодарском крае, кандидата медицинских наук Николая Каклюгина — Владимир. Он утверждает, что в следственном изоляторе Новочеркасска его сына в ближайшее время могут физически устранить.

Скриншот с сайта информационно-аналитической службы «Русская народная линия» Письмо Владимира Каклюгина

Процесс, который длится несколько месяцев, набирает серьёзные обороты. Подследственный утверждает, что его права постоянно нарушаются, а следствие объективно разбираться в обстоятельствах его задержания не намерено. Объявленные Николаем Каклюгиным голодовки обострили его старые болезни.

В редакцию информационно-аналитической службы «Русская народная линия» поступило обращение Владимира Каклюгина, в котором он пишет об опасениях за жизнь сына. Так, в письме говорится о том, что в одиночной камере сына якобы по причине поломки была снята камера видеонаблюдения, а в деле сделана запись: «Склонен к суициду и членовредительству».

«Не нужно быть прозорливым, чтобы понять, какое действие готовится против Николая. Те, кто швырнул Николая в тюремную камеру, готовят его физическое устранение с помощью таких записей в его личном деле и намерены замести при этом следы, выдав убийство за самоубийство», — указывает отец врача-нарколога.

«Николай — православный человек, и ни о каком суициде он никогда не помышлял, какими бы сложными ни были жизненные обстоятельства. Его нынешняя позиция заключается в одном — бороться за свое освобождение. Я публично предупреждаю устроителей попытки физического устранения моего сына, что для них эти действия не пройдут бесследно, и им придется заплатить дорогую цену. Остановитесь, пока не поздно!» — призывает Владимир Каклюгин.

Отец ростовского нарколога записал видеообращение к главе государства, в котором просит привлечь к расследованию уголовного дела в отношении его сына «опытного следователя». По мнению Владимира Каклюгина, дело его сына подобно уголовному делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

В сети материалов о так называемом «деле Каклюгина» немного. В социальной сети «ВКонтакте» существует «Группа поддержки Николая Каклюгина», на страницах которой указаны подробности задержания врача-нарколога.

«19 октября 2018 года в 22:00 мск в районе Театральной площади в Ростове-на-Дону спецназом МВД по ложному обвинению в хранении наркотических средств (спайс) в количестве 10−15 граммов задержан Каклюгин Николай Владимирович, кандидат медицинских наук, известный российской общественности своей бескомпромиссной борьбой с внедрением сектантских структур в реабилитацию наркозависимых, сращиванием этих структур с вертикалями власти, публикацией этих фактов в СМИ и Интернет-пространстве. Наркотики были подброшены в кафе. В случае успешной фабрикации уголовного дела ему грозит от 10 до 20 лет заключения (п. «г» ч.4 ст.228 УК РФ). Так враги России пытаются закрыть рот тем, кто борется с ними», — говорится на странице группы.