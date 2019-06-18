Москва, 18 июня, 2019, 17:19 — ИА Регнум. На предстоящее введение в РФ эскроу-счетов рынок закономерно реагирует увеличением размера среднего ипотечного кредита. Об этом 18 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов, комментируя новость об увеличении средней величины данной формы кредита на 17%.

Ипотека

«Важно отметить, что рост рублёвых цен на недвижимость продолжается, — сказал Хестанов. — Как следствие, это приводит к росту стоимости кредита. Помимо этого процесса, имеет значение и то, что многие потребители опасаются ужесточения финансирования строительства (обязательное введение эскроу-счетов отложено до осени этого года) и, соответственно, торопятся приобрести недвижимость, иногда даже приобретая более дорогую, нежели они планировали ранее. Поэтому это сочетание двух факторов — и общий рост стоимости, и ожидание ужесточения регулирования долевого строительства — привело к тому, что средний размер ипотечного кредита возрос».

Хестанов уточнил, что с учётом контекста данный рост хорошо соответствует поведению рынка и не является чем-то опасным или чем-то удивительным.

«Делать сейчас долгосрочный прогноз не очень правильно, потому что неизвестно, как рынок воспримет введение эскроу-счетов, — отметил также Хестанов. — Есть разные точки зрения на этот вопрос. С одной стороны, введение эскроу-счетов означает рост стоимости кредитов, но, с другой стороны, часть застройщиков аффилированы с банками, которые могут обслуживать эскроу-счета либо вообще бесплатно, либо недорого».

Напомним, как сообщало ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе — марте 2019 года на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб.