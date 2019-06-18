Берлин, 18 июня, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сегодня, 18 июня, сообщают германские СМИ.

Ангела Меркель

Сегодня Меркель принимала Зеленского в Берлине. В протокольной части встречи лидеры двух стран вместе стояли на красной дорожке и слушали гимны Украины и Германии.

В какой-то момент канцлера Меркель начинает бить сильная дрожь. По кадрам видно, что Меркель пытается сдерживать дрожь во всем теле, но у нее это не удается. Ей с трудом удается удержать равновесие. За минуту она около 10 раз поменяла положение рук.

При этом Зеленский вообще никак не реагирует на происходящее. Создается впечатление, что он не видит, как Меркель колотит.

В чем причина плохого самочувствия канцлера Меркель не сообщается. Есть предположение, что все виной жара, в Берлине сейчас 30 градусов тепла.

Официального заявления на этот счёт не было.