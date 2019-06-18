Москва, 18 июня, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Госдума запросит позицию правительства относительно запрета на уничтожение «санкционных» продуктов питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, соответствующее протокольное поручение депутата Дмитрия Ионина («Справедливая Россия») нашло поддержку парламентариев и профильного комитета по экономполитике.

Rospotrebnadzor.ru Уничтожение продуктов

Комитет Госдумы запросит позицию правительства относительно «возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов».

«Комитет протокольное поручение поддерживает», — заявил глава комитета Сергей Жигарев (ЛДПР).

Роспотребнадзор выступил с предложением по разработке нормативно-правовых актов о запрете захоронения и уничтожения продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.