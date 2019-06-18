Москва, 18 июня, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Подтверждением того, что каждый из нас может в любой момент оказаться под угрозой тюремного заключения и лишения своего имуществ, многие СМИ называют суд над владельцем компании Optima Development Альбертом Худояном. По словам адвоката Худояна Александра Карабанова, «уголовное дело возбуждено исключительно в целях оказания давления на известного бизнесмена для его принуждения к принятию невыгодных экономических решений». Как рассказал Карабанов, причиной всему стали обвинения, предъявленные Ильдаром Самиевым, Сергеем Говядиным и Сергеем Говорухиным. Первые двое, по словам адвоката, на протяжении более чем трех лет оказывали давление на обвиняемого, вымогали средства и доли в его бизнесе, построенном с нуля. При этом, подчеркивает Карабанов, они не использовали никакие легитимные способы диалога, не подавали ни одного гражданского иска. По его словам, ограничение свободы невиновного предпринимателя с безупречной репутацией, подвергающегося шантажу и давлению со стороны лиц, использующих для этих целей органы следствия РФ, является абсолютно неприемлемым».

Сергей Говядин/РИА Новости

Как сообщает «КоммерсантЪ», Ильдар Самиев является фигурантом крупного и резонансного уголовного дела. По данному уголовному делу Самиеву И.Р., а также Говорухину С.М. предъявлены обвинения по двум эпизодам хищения чужого имущества путем обмана (ч.4 ст.159 УК РФ). Первый из них связан с хищением путем обмана при продаже квартиры известному российскому футболисту Федору Смолову. Напомним, к Самиеву и его фирме был подан иск о хищении суммы в 200 миллионов рублей, которую потерпевший футболист перевел на счет фирмы Самиева в качестве оплаты недвижимости в элитном жилом комплексе. После продолжительного судебного процесса деньги Федору Смолову возвращены не были, при этом Самиев остался практически безнаказанным. Второй эпизод уголовного дела с участием бывшего депутата Государственной думы РФ Ильдара Самиева связан с таким же обманом при продаже элитной недвижимости. На этот раз пострадала компания Risegate Enterprises Ltd, которая перевела на счет компании «Соратник», принадлежащей Ильдару Самиеву более 840 тыс. долларов, а недвижимость в итоге также не получила. После этого дела Самиев был заключен под стражу в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ, однако в ноябре 2018 года в связи с истечением предельного срока содержания под стражей на стадии предварительного следствия по вменяемой ему статье (12 месяцев) мера пресечения Самиеву И.Р. была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным различных изданий, в период с 2011 по 2014 год, до развода, бизнесмен подарил своей жене, светской львице Алене Соболевой роскошный Bentley канареечного цвета, являющийся единственным в своем роде экземпляром и личный самолет с отделкой из страусиной кожи.

О другом участнике дела, Сергее Говядине, известно немного. Согласно информации из открытых источников, бизнес-интересы Говядина связывают с компанией «Главпродукт», однако согласно публичным базам данных действительным собственником «Главпродукта» является Леонид Смирнов, постоянно проживающий в США. Формально Сергей Говядин не является руководителем или владельцем какого-то бизнеса. Он скорее известен общественности благодаря информации светской хроники, в т.ч. отношениями с экс-участницей «Дома-2» Викторией Боней и мисс Мира Ксенией Сухинкиной, и соответствующими расходами на их содержание и подарки. В частности, как сообщает пресса, как минимум в 150 тыс. долларов ему обошлась фотосессия у Патрика Демаршелье, которую он приобрел на аукционе на балу цветов, проходившего на Лазурном берегу Франции. В подмосковном поместье Говядина живут живые тигры, а апогеем роскоши стал праздник для одной из возлюбленных в честь ее 25-летия. Ради него на виллу Говядина в Антибе приехала Софи Эллис-Бекстор.Третий заявитель Сергей Говорухин еще в момент подачи заявления находится в федеральном розыске и обвинялся по нескольким эпизодам, в том числе по тому же уголовному делу, что и Ильдар Самиев. Совершенно абсурдным, уверен адвокат Карабанов, в этой связи выглядит не только возможность написания Говорухиным заявления против бизнесмена, но и сам факт его принятия к производству правоохранительными органами."Само заседание проходило с грубыми нарушениями. Судья дал указание не допускать ни родственников, ни свидетелей, ни представителей СМИ на судебное заседание, что противоречит Конституции. Суд также по непонятным причинам отказался отпустить известного бизнесмена под залог в 1 миллиард рублей», — так прокомментировал судебное заседание адвокат обвиняемого. По его словам, обвинения в отношении бизнесмена выглядят недобросовестно, а криминальное прошлое и репутация участников со стороны обвинения, ведение судебного заседания, заставляют поднимать все больше вопросов по данному делу.