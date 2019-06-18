Москва, 18 июня, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Туроператоры ожидают, что с внедрением электронных виз турпоток в Россию увеличится на 20−25%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы на Красной площади

По мнению экспертов, рост турпотока в первую очередь обеспечат самостоятельные туристы из приграничных и европейских стран.

Отмечается, что электронная виза будет платной — $50. Высокая стоимость позволит отсечь тех, кто оформляет визу ради развлечения.

Сейчас электронную визу могут получить только посетители Дальневосточного ФО. С 1 июля 2019 года система заработает для Калининградской области.

Список стран, граждане которых смогут получать электронную визу в Россию, будет подготовлен МИД РФ. Предполагается, что в него войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС. Канада и США пока в этот список не входят.

Подробнее: Систему выдачи электронных виз могут распространить на всю Россию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что в будущем система электронных виз, возможно, будет распространена на всю территорию России.

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