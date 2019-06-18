Москву ожидает гроза и небольшой кратковременный дождь
Москва, 18 июня, 2019, 07:27 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 18 июня, ожидается гроза в отдельных районах и местами небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Елена Островская ИА REGNUM
Гроза в Москве
Температура воздуха днём в столичном регионе составит +25…+27 градусов.
По прогнозу синоптиков, днём ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.
Ночью температура воздуха составит +13…+15 градусов.
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