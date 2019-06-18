Москва, 18 июня, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Администрация тюрьмы Таллахасси в американском штате Флорида разрешила содержащейся в ней гражданке России Марии Бутиной преподавать другим заключённым. Об этом 18 июня сообщает газета «Известия» со ссылкой на её отца Валерия Бутина.

В американской тюрьме

По информации издания, Бутина начала официально преподавать в тюрьме четыре дисциплины математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках последнего предмета она ведёт в числе прочего уроки основ демократической системы США.

Отец Бутиной отметил, что его дочери практически сразу был предоставлен допуск к обучению других женщин, отбывающих вместе с ней тюремный срок, поскольку сама она имеет качественное высшее образование.

«Всё официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы. За эту деятельность даже предусмотрено маленькое финансовое вознаграждение», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Ожидается, что в начале ноября, после отбывания наказания, Бутина будет депортирована на родину.