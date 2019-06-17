Торонто, Канада, 18 июня, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы на чемпионском параде клуба NBA «Торонто Рэпторс» в канадском Торонто, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Стрельба

По словам шефа полиции Марка Сандерса, четыре человека получили огнестрельные ранения. Он отметил, что характер ранений не представляет опасности для жизни пострадавших. Шеф полиции подчеркнул, что еще ряд посетителей парада получил незначительные травмы во время попытки убежать с места происшествия. По подозрениям в стрельбе уже арестованы два человека, у которых при себе было обнаружено огнестрельное оружие. В настоящее время полиция не рассматривает версию теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу на чемпионском параде баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс». Инцидент произошел на пересечении улиц Бэй и Альберта. По ранее предоставленным данным, пострадали два человека.