Базель, Швейцария, 18 июня, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Авиалайнер болгарской авиакомпании ALK, выполнявший рейс Приштина — Базель, попал в зону турбулентности в небе над Швейцарией, в результате чего пострадали десять пассажиров, сообщает газета Basler Zeitung.

Цитата из к/ф «Турбулентность». Реж. Роберт Батлер. 1997. США Турбулентность

Сообщается, что за 20 минут до посадки самолета пассажиры ощутили сильную тряску на борту. После этого пилот сообщил диспетчерам аэропорта о необходимости оказать медпомощь нескольким пассажирам на борту авиалайнера. После приземления десять человек были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня самолет авиакомпании Avianca, следовавший из Перу в Аргентину, попал в зону турбулентности, пролетая над Андами. В результате произошедшего пострадали 15 человек. На борту самолета оказалась доктор, которая оказала пассажирам первую помощь. Затем, после приземления, пострадавших передали на осмотр медикам.