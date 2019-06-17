Сочи, Краснодарский край, 22 ноября, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Лидеры Ирана и Турции поддержали созыв Конгресса народов Сирии, который должен стать одним из первых шагов по установлению широкого диалога в разрушенной войной стране, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, 22 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

Выступая после встречи с иранским коллегой Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Путин заявил, что лидеры поручили своим дипломатам и сотрудникам органов безопасности назначить дату созыва Конгресса и определиться с его составом.

Руководство Сирии привержено мирному процессу, конституционной реформе и свободным выборам, добавил Путин после трехсторонней встречи в Сочи. По его словам, Иран и Турция согласились активизировать усилия по ликвидации террористических групп в Сирии.

Напомним, 22 ноября в Сочи прошел первый трехсторонний саммит лидеров Турции, Ирана и России. Ранее Эрдоган заявил, что в рамках саммита «были рассмотрены шаги, необходимые для преодоления кризиса в Сирии».

Президент Турции подчеркнул, что создание на территории Сирии областей по сокращению эскалации и активизация политического процесса в Женеве на основе результатов, достигнутых на переговорах в Астане, должны сыграть ключевую роль в процессе урегулирования ситуации в Сирии.