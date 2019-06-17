Варшава, 18 июня, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Утром в воскресенье 16 июня во время грозы молния ударила в башню костёла XVIII века в деревне Редново в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. Об этом сообщает «Радио Польши».

Скриншот видео YouTube-канала @ Info Iława Горящая башня костёла

В результате удара молнии начался пожар, который полностью уничтожил кровлю башни костёла и привёл к падению шпиля, что было заснято на видео.

Как рассказал пресс-секретарь пожарной охраны в Илаве Кшиштоф Рутковский, башня, в которую ударила молния, каменная, и от пожара не пострадала. Сгорела деревянная крыша башни. Шпиль упал на крышу костёла, но не привёл к возгоранию основной части здания, пожарным быстро удалось взять ситуацию под контроль. Шпиль лежал на крыше церкви, пожарные в воскресенье утром начали снимать его оттуда.

Также огонь уничтожил деревянную лестницу башни, но прикрепленный к ней колокол всё ещё висит. Во время пожара, по согласованию с настоятелем, пожарные вынесли из храма всё, что можно было вынести. «К счастью, огонь не распространился», — добавил Рутковский.

Церковь, в которую ударила молния, была построена в 1754−68 годы.

Во время грозы в ночь на 16 июня было отмечено более 200 ударов молний.