Алеппо, Сирия, 17 июня, 2019, 23:16 — ИА Регнум. За истекшие сутки в результате миномётного обстрела, устроенного незаконными вооружёнными формированиями в Сирии погибло 11 и ранено 15 мирных жителей, сообщил 17 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Mil.ru Миномет

Погибшие и раненые попали под огонь боевиков в населённом пункте Кудехи в провинции Алеппо. Огонь из миномётов вёлся боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо этого, обстрелам боевиков подверглись населённые пункты в провинциях Латакия и Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о режиме прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» было заключено с участием турецкой стороны, но было нарушено буквально на следующий день.