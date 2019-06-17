Москва, 17 июня, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин считает, что власти нужно что-то срочно делать с бедностью в стране и усиленно работать над её сокращением. Об этом Кудрин заявил в программе «Познер» на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Кудрина, он и его соратники ранее готовили предложения по снижению бедности на 30−40%. Часть этих предложений сейчас реализуется. В частности, речь идёт о материнском капитале, из которого разрешено брать деньги на текущие расходы если семья очень бедная.

Существует повышенное пособие на первого ребенка, если семья находится в зоне бедности. Однако это решение принято для тех, у кого ребенок родился с 2018 года. Кудрин считает, что данная мера должна быть распространена на всех.

Те суммы, которые выделяют по вышеперечисленным программам, они посильны для федерального бюджета.

«И вот это наша забота, и вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума», — подчеркнул Кудрин, говоря о выделении средств на программы поддержки бедных.

Кудрин также напомнил, что в последние годы уровень жизни российских граждан неуклонно снижается. Сейчас в стране как минимум 12,5 млн человек живут за чертой бедности. При этом 70% от числа бедных проживают в семьях.

Глава Счетной палаты считает, что бедность в России «стала позором», так как в такой богатой стране, с таким уровнем внутреннего валового продукта на душу населения и с «постоянно растущей зарплатой», иметь такое количество бедных — «это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала».