Москва, 17 июня, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский повторяет заявления Петра Порошенко относительно условий возобновления переговоров в «нормандском формате». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Владимир Зеленский практически один в один повторяет то, что говорил Петр Порошенко. Но можно бесконечное число раз встречаться в «нормандском формате» — без прямого диалога Киева с представителями ДНР и ЛНР все равно ничего не изменится», — сказал Клинцевич.

И здесь вряд ли поможет мост в Станице Луганской, который пообещал построить нынешний президент Украины, говорит сенатор.

«В «Мертвых душах» Николая Гоголя Манилов тоже мечтал построить мост, и все, кто читал поэму, помнят, что из этого вышло», — сказал Клинцевич.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил «конкретные шаги» для возобновления переговоров в «нормандском формате»: освобождение пленных, возвращение украинских моряков, тогда будет прекращение огня, разведение войск, а также строительство моста в Станице Луганской.