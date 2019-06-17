Гавана, 17 июня, 2019, 21:53 — ИА Регнум. «На пристани «Сан-Франциско» в Гаване, в том месте, где швартовались лайнеры, прибывшие в столицу Кубы, с тех пор как администрация Барака Обамы разрешила такого рода путешествия, в минувшую субботу воцарился мрачный пейзаж, — пишет сегодня, 17 июня, испанское издание El Pais. — Мало или ничтожно мало перемещений туристов по площади и прилегающим улицам, как и по ближайшему рынку San José — пространству, где каждый день по полтысячи ремесленников сходятся, чтобы продавать сувениры. С 5 июня, когда последнее судно отчалило, чтобы не вернуться, в бывшие складские портовые помещения, где хранился сахар, купить подарки заходят разве что четыре кота». «И это еще хорошо сказано, — говорит девушка, продающая маракасы. — Правда в том, что «злобный блондин» (т. е. президент США Дональд Трамп, — прим редакции) покончил с нами. Неделю назад я уходила отсюда с сотней долларов ежедневно, теперь, если мне удается заработать 20, то это много».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Для хрупкой кубинской экономики недавнее решение Трампа запретить судам американских круизных компаний заходить в порты острова — а в прошлом году они перевезли 18% всех туристов, прибывших на Кубу, — и искоренить распространенную форму туризма «контакт между народами» (people to people), которой воспользовались больше половины из 640 тысяч американцев, посетивших страну в 2018-м, означало тяжелый удар, урон от которого сложно измерить. По сведениям операторов круизных лайнеров, запрет коснется 800 тысяч забронированных путевок в первый год, что едва ли позволит Кубе достичь целевого показателя в 5 миллионов туристов в 2019 году.

12 из 17 круизных маршрутов, охватывавших Кубу, включали в себя остановку в Гаване. В минувшую субботу исторический центр города, где процветает частный сектор, выглядел так, будто там упала бомба, отмечает корреспондент El Pais. Из 100 частных ресторанов и более 300 кофеен большинство работало в четверть силы. Раньше пассажиры лайнеров сходили на берег напротив рыбного рынка и поднимались по улице Obispo к ресторану Floridita — подлинному «термометру» туристической активности в кубинской столице: не выпить дайкири в том баре, где имел обыкновение выпивать Хэмингуэй, все равно что не побывать в Гаване. Раньше к нему было не подступиться, сегодня же есть свободные столики, и официанты на взгляд определяют, что заведение потеряло 50% посетителей или больше.

В нескольких метрах оттуда длинный ряд американских автомобилей с откидным верхом 50-х годов поджидает клиентов — однако надежды на их появление не слишком много. «За неделю мы потеряли больше 80% прибыли», — говорит один из шоферов классических машин, возивших туристов по городу за 30 долларов в час. Он подтверждает: в первую очередь меры Трампа затронули частный сектор, а не правительство. При этом аргументом Вашингтона при запрете круизов было стремление покончить с экономической выгодой, которую американские туристы приносят правительству Кубы, чтобы она не была использована для поддержки режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

«Это ложь», — уверяет шофер Луис Мануэль Перес. Его слова подтверждает статистика, добавляет El Pais.