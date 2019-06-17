Рига, 17 июня, 2019, 19:45 — ИА Регнум.

Алкоголь

На развязанную Эстонией «алковойну» Латвия ответит снижением акциза, заявил премьер-министр прибалтийской республики Кришьянис Кариньш сегодня, 17 июня, после заседания совета по сотрудничеству. Об этом сообщает новостное агентство LETA.

По словам Кариньша, принятое решение эстонского правительства о снижении акциза на алкогольную продукцию нарушает двустороннюю договоренность. Также, подчеркнул премьер-министр, резкое понижении акциза в Эстонии поставило Латвию в «неудачное положение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства стран Прибалтики пытаются с помощью налогов решить проблему алкоголизма, но они это делают с разной скоростью и между собой не сотрудничают. Пока в Эстонии и Литве повышали акцизы на алкоголь, Латвия не спешила, что помогло ей получить значительные доходы в бюджет за счет продажи алкоголя покупателям из соседних прибалтийских республик и Финляндии. Эстонский же бюджет и бизнес наблюдал обратный эффект.

Только лишь в марте 2019 года в Латвии вступили в силу новые положения налоговой реформы. Ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии стала такой же, как в Литве, но осталась значительно ниже, чем в Эстонии. Эстония, в свою очередь решила снизить акцизы, что не понравилось латвийским властям.