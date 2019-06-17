Нью-Дели, 17 июня, 2019, 19:41 — ИА Регнум. В северном индийском штате Джамму и Кашмир атакован автомобиль с индийскими военными, сообщает 17 июня телеканал NDTV.

Rahul Venkatram Индийский солдат

По информации телеканала, нападавшие сначала взорвали самодельную бомбу, а затем открыли огонь из стрелкового оружия.

О погибших и раненых с обеих сторон пока ничего не сообщается, однако известно, что нападение произошло через несколько часов после столкновения с боевиками, в котором был убит один и ранены трое индийских военных.

Отмечается, что подрыв военного автомобиля и перестрелка произошли в округе Пулвама, где несколько месяцев назад 45 индийских военных погибли в результате атаки смертника на автоколонну.

Напомним, штат Джамму и Кашмир является индийской территорией, принадлежность которой оспаривает Пакистан. Индийская сторона считает, что пакистанские власти поддерживают радикальные террористические группы, действующие в этом штате против индийских силовиков.