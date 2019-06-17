Рим, 17 июня, 2019, 17:35 — ИА Регнум. По прогнозу итальянского фонда социального обеспечения, через 20 лет пенсионером будет каждый третий житель страны старше 15 лет, передает Il Sole 24 Ore в понедельник, 17 июня.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Предполагается, что за этот период число «граждан трудоспособного возраста» (от 15 до 64 лет) сократится на 5 миллионов до 33,7 миллиона человек, число граждан старше 65 лет в свою очередь вырастет на 5 миллионов (до 18,8 миллиона человек).

Поскольку не все граждане возрастной категории 15−64 будут работать, на каждого пенсионера будет приходиться менее двух работающих. Расходы Италии на пенсионную систему будут составлять от 16 до 20% ВВП в год. Бюджет Пенсионного фонда в 2039 году увеличится, согласно прогнозу, более чем вдвое — со 143 до 297 млрд евро.