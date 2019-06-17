Москва, 17 июня, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия с пьяными водителями. Закон опубликован сегодня, 17 июня, на официальном интернет портале правовой информации.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

Наказание за дорожно-транспортное происшествие, приведшего к причинению тяжкого вреда здоровью теперь составляет от трёх до семи лет лишения свободы (ранее было до четырех лет).

Наказание за дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели человека ужесточается и теперь составляет от пяти до 12 лет лишения свободы (ранее было от двух до семи лет лишения свободы).

Если же дорожно-транспортное происшествие привело к гибели двух или более людей, то отныне наказание составит от восьми до 15 лет лишения свободы (было от четырех до девяти лет).

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При этом закон также ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на различных видах транспорта, в частности, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте, метрополитене и железнодорожном. Соответствующие изменения внесены в статью 263 Уголовного кодекса России.

Кроме того, к категории тяжких преступлений теперь добавляются неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы.