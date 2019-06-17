Ленинградская область, 17 июня, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Вепсы из Ленинградской и Вологодской областей, а также Республики Карелия собрались на межрегиональную конференцию в селе Винницы в Подпорожском районе Ленобласти. Вслед за этим в «столице» вепсского края состоялся традиционный праздник вепсской культуры «Древо жизни».

Праздник вепсов

Новое поколение хранителей вепсских традиций

Было время, когда прежние обитатели Приоятья праздновали важнейшие события рода несколько дней. Они запрягали коней, чтобы везти общую радость от дома к дому, от деревни к деревне. Вот и нынешний праздник приоятских вепсов «Древо жизни» впервые за многие годы начался со схода представителей малого народа, исторической судьбой разделённого административными границами трёх регионов России.

Давнюю просьбу вепсских подвижников о проведении конференции услышали в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, включили проведение конференции в госпрограмму поддержки коренных малочисленных народов и вот — межрегиональный разговор о сохранении традиционной культуры и языка потомков летописной веси состоялся. И так сложилось, что руководители регионального и муниципального уровня, учёные и активисты Карелии, Вологодской и Ленинградской областей за день до традиционного вепсского фестиваля собрались на столь серьёзную конференцию практически на географической вершине — на одном из холмов Вепсовской возвышенности.

В числе почётных гостей конференции были главный советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Угрюмов, заместитель начальника отдела по взаимодействию с диаспорами, землячествами и некоммерческими организациями Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Марина Рамазанова, министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселёв, а также руководители Бабаевского и Вытегорского районов Вологодской области Николай Пузенков и Александр Зимин. Ленинградскую область и её вепсский северо-восток представляла целая делегация.

«Ленинградская область последние десять лет показывает положительную динамику в деле этнокультурного и социально-экономического развития коренных малочисленных народов, — отметил Владимир Угрюмов. — Вепсский народ — это единая этническая общность, но разделена сегодня административными границами трёх субъектов Федерации, у которых разные возможности поддержки коренных народов. Проведение первой совместной конференции очень важно для обмена опытом и практиками. Тем более, что она проводится в селе Винницы — столице ленинградских вепсов, и здесь построен современный фольклорный центр именно для малочисленных коренных народов».

В приветствии форуму от руководителя ФАДН Игоря Баринова подчёркивается, что 2019 год ООН объявлен Годом языков коренных народов, и именно в этом году начал работу созданный указом Президента России Владимира Путина Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. И проведение конференции внесёт свой вклад в решение поставленных задач.

Праздник вепсов

Как рассказала в своём выступлении председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак, для поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов региона, областным правительством делалось и делается многое. Кроме отдельных проектов поддержки культуры и традиций разрабатываются и выпускаются разные учебные пособия по изучению родного языка, финансируется книгоиздательская деятельность, оказывается помощь в создании фильмов, проведении мастер-классов и конкурсов, позволяющих усилить интерес детей и молодёжи к традиционной культуре.

Уделяется повышенное внимание и социально-экономическому аспекту, чтобы жители дальних деревень вепсского края ощущали заботу государства. Поэтому и ведётся работа на всех уровнях по возвращению вепсам права на социальную пенсию, обеспечению их дровами по доступной цене и работой жителей Приоятья трудоспособного возраста. Поддержана инициатива Озерской общины в проведении праздников в деревнях Озёра и Ладва.

Карелия в последние десятилетия была лидером в культурно-просветительской деятельности, направленной на сохранение традиций и языка коренных народов. Её научным сообществом собраны богатейшие этнографические коллекции, на основе которых готовятся качественные учебные пособия, которые могут пригодиться и в других регионах России.

Праздник вепсов

В своём выступлении министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев рассказал о том, что делается для обеспечения прав и сохранения традиционной культуры на территории проживания вепсов Прионежья. Он привёл пример сотрудничества с камнедобывающими предприятиями, которые, благодаря настойчивости и грамотному подходу главы Рыборецкого сельского поселения, председателя карельского общества вепсской культуры Натальи Силаковой, теперь стараются учитывать интересы коренного населения, тесно связанного с природой многие века.

Представители Вологодской области с большим интересом слушали выступления соседей и готовы многое полезное перенять для решения своих задач. Ведь для того, чтобы один народ имел равные возможности в единой стране, хотя и в разных её регионах, нужно делиться положительным опытом.

Первым шагом к этому стало подписание на конференции соглашения о сотрудничестве между министерством национальной и региональной политики Республики Карелия и комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, а также карельским издательством «Периодика» и Домом дружбы Ленинградской области. Важно, чтобы к этому соглашению присоединилась в будущем и Вологодская область, в которой было предложено провести следующую конференцию. А для того чтобы работа во всех регионах стала более системной и согласованной, необходимо создать межрегиональный совет вепсского народа, состоящий из наиболее подготовленных к такой работе активистов. Эту идею участники конференции поддержали.

Праздник вепсов

Всем гостям понравился новый центр Вепсского центра фольклора в Винницах, который был построен и наполнен современной техникой в короткий срок благодаря взаимодействию органов власти федерального, регионального и местного уровня. Этот центр можно назвать гордостью всего вепсского народа. Все участники конференции разделили радость награждения Надежды Михайловны Ковальской, руководителя Вепсского центра фольклора, медалью «За верность Северу». А она и на четвёртом десятилетии служения культуре своих предков не почивает на лаврах, продолжая большую просветительскую деятельность на родной земле. Одно из важных направлений — подготовка увлекательного электронного путеводителя по Приоятью с рассказом о достопримечательностях, традициях и особенностях каждой деревни.

Зинаида Ивановна Строгальщикова, которую можно назвать одним из лидеров сохранения языка и культуры своего народа, на конференции подвела важный итог: теперь, спустя несколько десятилетий кропотливой и всесторонней работы подвижников, в которой можно насчитать сотни разных мероприятий и исследований, десятки познавательных книг, подготовлено новое поколение хранителей вепсских традиций. Ведь выступающие, среди которых люди разных поколений, свободно говорили на родном языке. А это значит, что предсказание учёных XIX столетия о скором исчезновении малого народа с тысячелетней исторической судьбой, к счастью, не сбудется и в нынешнем столетии.

Праздник вепсов

Три ручья одной реки

Пока участники конференции живо обсуждали судьбу вепсского народа и искали лучшие пути сохранения его многовековой культуры, вовсю шла подготовка к фестивалю вепсской культуры «Древо жизни», от которого каждый раз ожидаешь что-то новое. Его гости и участники едут в Винницы из разных мест, предвкушая душевную радость от встречи с близкими сердцу людьми, с которыми удаётся побеседовать не так часто, как хотелось бы.

Вот и праздник Koume ojad ühten jogen (Три ручья одной реки) порадовал яркими представлениями народных артистов из разных регионов, красивыми этническими образами и вепсскими словами, которые больше тысячи лет звучат на землях Ленинградской, Вологодской областей и Карелии. Порадовало, что на вепсском говорили не только со сцены, но и в торговых рядах, и некоторые гости праздника. В нынешнем году их оказалось меньше, чем раньше, и оттого сильней стала ностальгия по тем, кто уже никогда не приедет на «Древо жизни», не порадуется с земляками певучему языку предков, которым теперь стали гордиться…

Поэтому каждая встреча ценится всё сильней, и хочется всё запомнить до мельчайших деталей, сохранить «в коробе памяти» надолго, разделить любовь к родному краю таких подвижников вепсской культуры, как Светлана Ивановна Ершова. На вепсском языке на празднике говорил заслуженный пилот России Анатолий Петрович Богданов, по-вепсски разговаривал с людьми жизнерадостный поэт Виктор Павлович Трифоев, книги которого пользовались спросом. Глядя на них, и другие вепсы будут чаще общаться в быту на певучем, что береста со струнами, наречии предков, оберегая истоки реки жизни своего народа для потомков.

«Древо жизни» Приоятья в нынешнем году подарило гостям немало радостных встреч как с теми, кто стоял у истоков возрождения вепсской культуры ещё в прошлом веке, так и с юными хранителями родных традиций, которые впитывают от старших поколений важное, чтобы, когда придёт время, передать эти бережно сохранённые знания рода своим детям и внукам… И именно благодаря им «Древо жизни» вепсского народа будет жить на берегах Ояти ещё долго.

Уже после окончания праздника юный житель Винниц Гордей с выражением декламировал на родном языке перед своей вепсской роднёй стихотворение поэта Николая Абрамова. Радовались этому представители довоенного и послевоенного поколений, гордилась его мама Светлана и может гордиться таким учеником талантливый учитель Гуля Поливанова, которая, как и другие подвижники вепсского народа, стремится передать культурное наследие дедов и прадедов как можно большему числу детей.

Пётр Васильев

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Вепсы — финно-угорский народ, включённый в перечень коренных малочисленных народов России. В Ленинградской области, по данным переписи населения 2010 года, проживает 1380 вепсов, в России — около 6 тысяч. Вепсы живут в Подпорожском, Лодейнопольском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области, а также в Карелии и на Вологодчине.