Сеул, 17 июня, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Renault Samsung Motors представила обновленную модель автомобиля The New QM6. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Renault Samsung Motors QM6 (Premier)

По их словам, обновленная модель выйдет спустя три года после запуска спортивного внедорожника.

Известно, что компания планирует представить не только конфигурацию «Premier», но и первую модель в Южной Корее, работающую на сжиженном природном газе.

На территории страны автомобиль будет продаваться в нескольких конфигурациях. На бензиновом двигателе: SE Trim — 24,45 млн вон (~$20 600), LE Trim — 26,02 млн вон (~$21 930), RE Trim — 28,38 млн вон (~$24 тыс.), RE Signature Trim — 30,14 млн вон (~$25 400), Premier — 32,89 млн вон (~$27 720).

И на СПГ: SE Trim — 23,76 млн вон (~$20 025), LE Trim — 25,33 млн вон (~$21 350), RE Trim — 27,69 млн вон (~$23 338), RE Signature Trim — 29,46 млн вон (~$24 830).