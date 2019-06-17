Орел, 17 июня, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Несколько видеообращений к президенту РФ Владимиру Путину записали жители Орловской области в преддверии Прямой линии с главой государства, которая состоится 20 июня, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, орловские пенсионеры обратились к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с единым социальным билетом — с 2019 года в регионе введен лимит поездок по социальному проездному, что вызвало волну недовольства со стороны льготников.

«По поводу единого социального проездного губернатор нас не захотел услышать. Поэтому мы обратились в администрацию президента с просьбой помочь решить нам эту проблему, отвезли туда документы, которые, на наш взгляд, подтверждают, что законодательство Российской Федерации у нас в Орловской области не исполняется», — говорится в видеообращении к президенту.

«Проблемы бюджета решили за счет пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Это полное безобразие. Ведь нам были даны льготы государством, а их незаконно отняли у нас», — заявляют авторы видеообращения.

Ещё одно обращение появилось в сети 16 июня — обманутые дольщики ООО «Промжилстрой» (дом на улице Бурова, 46) просят президента вмешаться в ситуацию: свои квартиры люди ждут уже третий год.

«Федеральная власть выделила в Орле три участка как компенсацию застройщикам, которые согласились достроить наши дома. Участки осваиваются, однако на нашем доме никаких работ не производится. Мы исправно платим ипотеку и аренду съемных квартир. Владимир Владимирович, вы — наша последняя надежда», — говорится в обращении.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в этом году 20 июня. Традиционно на прямую линию поступает масса вопросов — люди пытаются обратить внимание на проблемы, которые местные власти не могут или не хотят решать. Например, по итогам «прямой линии» в 2017 году Администрация президента подготовила «зеленые папки», которые стали источником больших проблем для ряда губернаторов, в том числе — и для теперь уже бывшего главы Орловской области Вадима Потомского.