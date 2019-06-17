Москва, 17 июня, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Оставаясь в рамках действующей социально-экономической политики, правительство России оказалось не в состоянии разработать эффективные меры по снижению бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Это ситуация, когда собственные провалы в социально-экономической политике пытаются перевалить на граждан», — заявил Емельянов.

По его словам, реакция властей по итогам первого этапа пилотного проекта вполне предсказуема.

«Есть противоречие между задачей, поставленной президентом, — о снижении уровня бедности, и политикой, которую проводит правительство РФ», — указал парламентарий.

«По этой политике реально добиться снижения бедных невозможно, поэтому начинаются всякие ухищрения: перестать считать бедными, перестать платить и так далее. Это на самом деле не снижение уровня бедности и не мотивация людей работать. Высокодоходных рабочих мест при такой макроэкономической политике опять же быть не может», — пояснил Емельянов.

В итоге решение поставленной задачи сведётся к «имитации решения проблемы, и пострадают от этого, конечно же, люди», — заключил депутат.

Ранее региональные власти направили в Минтруда отчёты с предложениями о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности. По данным «Известий», в ряде отчётов содержится предложение о прекращении выплат пособий тем, кто «может без них обойтись», в том числе предлагается отказывать в поддержке гражданам с неофициальными доходами.

При этом в отчётах содержится идея о «ленивых» и «недостаточно мотивированных» бедных, которых, по словам авторов, отличает неумение и нежелание воспользоваться дополнительными возможностями для повышения своего благосостояния, такими как заключение социального контракта или сдача имущества в аренду.