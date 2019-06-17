Пенза, 17 июня, 2019, 09:01 — ИА Регнум. С момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идёт массовое распространение ложной информации. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Colin Интернет

Губернатор напомнил, что недавно был принят закон, направленный на борьбу с так называемыми фейковыми новостями.

«Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценёно соответствующими органами», — считает Белозерцев.

Он добавил, что не позволит обманывать людей и использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной «карты».

"Наша главная задача — защитить граждан и мы её выполним», — заверил глава Пензенской области.

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили все на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее на народном сходе в селе Чемодановка губернатор призывал решать разногласия мирным путем.

«Все мы — граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны. Для проживания того или иного гражданина должно быть законное основание. Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали. По каждой ситуации мы разберемся», — обещал Белозерцев.

Читайте также: Люди детей прячут: пензенского губернатора призвали на народный сход

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. По его словам, необходимо провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование причин и обстоятельств происшествия, «максимально быстро стабилизировать ситуацию». Главе региона было поручено разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке «на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования». Кроме того, будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населённом пункте.

Читайте также: Роскомнадзор удалил часть фейковых сообщений о взрывах в Дзержинске

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон о ложных сообщениях призвал применить губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после распространения недостоверной информации о взрывах на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Пользователей соцсетей, которые распространяли домыслы о причинах и развитии ситуации он также назвал «провокаторами».

Позднее Генпрокуратура направила запрос в Роскомнадзор с требованием удалить соответствующие сообщения и их копии из социальных сетей. В реестр запрещенной информации были внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных соцсетях. Они были признаны недостоверной информацией, создающей угрозу общественной безопасности.