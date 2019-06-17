Вашингтон, 17 июня, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Редакция The New York Times согласовала с администрацией президента США материал о киберугрозах в отношении России перед тем, как его опубликовать. Об этом представители газеты заявили 15 июня на официальной странице издания в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно официальному заявлению NYT, в администрации президента США Дональда Трампа ознакомились с тезисами подготовленной к публикации статьи и не увидели в ее содержании ничего криминального, отметив, что «никаких опасений не было».

Кроме того, в редакции также отметили, что «обвинять прессу в измене опасно».

Напомним, ранее NYT со ссылкой на анонимные источники сообщила, что США наращивают активность, направленную на внедрение вирусов в российскую энергосистему. Данный факт в издании оценили положительно, поскольку это и является предупреждением для России, и позволит нанести ей серьезный удар в случае конфликта. В ответ президент США обвинил газету в измене, назвав содержание статьи ложью.