Лондон, 17 июня, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Москва и Лондон рассматривают возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии, сообщает 16 июня британская газета The Guardian.

Kremlin.ru Владимир Путин и Тереза Мэй. 2016

По данным источника, потепления отношений следует ожидать в ближайшем будущем. В случае если на запланированном на 28−29 июня саммите «Большой двадцадки» в Осаке лидеры двух стран найдут возможность провести переговоры, эта встреча станет первой после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, после отравления в Солсбери дипломатические отношения между Россией и Великобританией значительно ухудшились. После того как Лондон выслал 23 российских дипломатов, зеркальные меры приняла и Москва.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова пойти на улучшения отношений с Россией в том случае, если Москва изменит свое поведение. В свою очередь Путин заявил о желании перевернуть связанную со шпионами и покушениями страницу в российско-британских отношениях.